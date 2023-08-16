США поддержали поставку в Косово «Байрактаров»

США не имеют возражений против поставок в непризнанное Косово турецких беспилотников «Байрактар ТВ2». Об этом в среду заявил американский посол в Приштине Джеффри Ховенье, сообщает портал KosovoOnline.

© Парламентская газета

Он подчеркнул, что США также сотрудничают с Турцией, являющейся союзником Вашингтона по НАТО.

«Мы не имеем ничего против любых действий, предпринимаемых Косовом для развития своих возможностей, которые соответствуют целям сотрудничества с НАТО», — отметил Ховенье.

Он отметил, что пять лет назад Вашингтон поддержал решение правительства Косова о начале реализации десятилетнего переходного плана, который предполагает преобразование Косовских сил безопасности в мультинациональные Силы территориальной обороны, оперативно совместимые с НАТО.

«Мы оказываем последовательную поддержку, обеспечиваем обучения, маневры, продаваем снаряжения и намерены продолжить делать это», — заключил американский дипломат.