Вооруженные силы Украины терпят поражение в Харьковской области и под Авдеевкой. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube-канале.

«Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. <…> Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают», — сказал он.

Соскин отметил, что за два с половиной месяца активных боевых действий Украина не достигла никаких реальных результатов и загнала свою армию в тупик, утратив значительную часть вооружений.

16 августа американский офицер ВС Дэниел Дэвис заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский пожертвовал важными подразделениями украинских войск в сражениях за Артемовск и Соледар, из-за чего сейчас контрнаступление Вооруженных сил Украины имеет существенно меньший стимул.

В этот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения форума «Армия 2023» заявлял, что российские войска научились противостоять западной технике. По его словам, поэтому все попытки украинского контрнаступления не имеют успеха.