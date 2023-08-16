Военная хроника сообщила о дежурстве авиации НАТО над Чёрным морем

Противолодочный самолёт P-8A «Poseidon» ВМС США на протяжении нескольких часов дежурит над водами Чёрного моря в румынском порту Констанца. Об этом сообщает Военная хроника.

Отмечается, что на борту самолёта находятся пассивные средства радиоэлектронной разведки, бортовой радар AN/APY-10 для обнаружения надводных целей и несколько типов радиогидроакустических буёв для обнаружения подводных лодок.