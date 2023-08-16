В США ответили на вопрос о передаче Киеву дальнобойных ракет

«У меня нет никакой обновленной информации касательно ATACMS. Президент США Джо Байден сказал, что возможность их отправки рассматривается. Я не собираюсь так или иначе раскрывать детали внутренних дискуссий о системах вооружений, которые мы поставляем Украине», — сказал он.