В США ответили на вопрос о передаче Киеву дальнобойных ракет
Никаких решений по поводу возможности отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS в США еще не приняли, но вопрос остается на рассмотрении. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».
«У меня нет никакой обновленной информации касательно ATACMS. Президент США Джо Байден сказал, что возможность их отправки рассматривается. Я не собираюсь так или иначе раскрывать детали внутренних дискуссий о системах вооружений, которые мы поставляем Украине», — сказал он.
При этом Кирби добавил, что пока никаких решений по этому вопросу принято не было.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал оперативно выделить Украине дополнительную помощь в размере 24 миллиардов долларов.