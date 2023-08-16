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В США ответили на вопрос о передаче Киеву дальнобойных ракет

Никаких решений по поводу возможности отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS в США еще не приняли, но вопрос остается на рассмотрении. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».

В США ответили на вопрос о передаче Киеву дальнобойных ракет
© globallookpress.com

«У меня нет никакой обновленной информации касательно ATACMS. Президент США Джо Байден сказал, что возможность их отправки рассматривается. Я не собираюсь так или иначе раскрывать детали внутренних дискуссий о системах вооружений, которые мы поставляем Украине», — сказал он.

При этом Кирби добавил, что пока никаких решений по этому вопросу принято не было.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал оперативно выделить Украине дополнительную помощь в размере 24 миллиардов долларов.

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