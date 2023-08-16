Белый дом не смог ответить, когда и где начнут обучать пилотов ВСУ применению F-16

"У меня нет никакой новой информации по обучению [украинцев пилотированию] F-16. В Вильнюсе на встрече "семерки" президент [США Джо Байден] решительным образом пообещал, что мы поддерживаем [передачу Киеву] F-16. В конечном счете, F-16 будут поставлены на Украину. И начинать нужно с обучения. И мы работаем с нашими европейскими союзниками, в частности над тем, чтобы как можно скорее приступить к обучению. Но это пока находится на стадии рассмотрения", - ответил Кирби.