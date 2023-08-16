В РФ создали универсальный катер-беспилотник
В России создали универсальный безэкипажный катер, его намерены использовать для выполнения задач ударного морского дрона и их ликвидатора. Об этом «РИА Новости» сообщил директор холдинга KMZ Михаил Даниленко.
Он отметил, что катер сделан на базе платформы типа «Визир» и под разные задачи может модифицироваться. В частности, при использовании в качестве ударного катера или оружия против дронов на него можно поставить гибридный двигатель и крупнокалиберный пулемет соответственно. Дальность хода катера на малых скоростях составит до 600 километров, добавил Даниленко.
Также, по его словам, катер может использоваться для обследования прибрежной зоны и дна, то есть быть носителем гидролокационного оборудования и эхолота.
«Мы можем подключать с одного пульта управления до шести катеров одновременно», — добавил Даниленко.
Кроме того катер имеет алгоритм возвращения на базу и при постановке соответствующей задачи может доставить десанта в точку высадки, отойти на безопасное расстояние или подойти к берегу. При использовании против морских дронов он сможет поражать их ракетой, крупнокалиберным пулеметом, систем РЭБ или сеткой воздушных дронов, а также способен самостоятельно выйти в точку и запустить морской или воздушный дрон, подчеркнул Даниленко.