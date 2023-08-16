США прокомментировали возможность переброски сил на границу Белоруссии

США прокомментировали возможность переброски сил на границу Литвы и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Вашингтон отказывается перебрасывать войска на границу двух государств, поскольку в этом нет необходимости, заявили в Белом доме.