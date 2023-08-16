США прокомментировали возможность переброски сил на границу Белоруссии

США прокомментировали возможность переброски сил на границу Литвы и Белоруссии
США прокомментировали возможность переброски сил на границу Литвы и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.
Вашингтон отказывается перебрасывать войска на границу двух государств, поскольку в этом нет необходимости, заявили в Белом доме.
Ранее в Белоруссии отреагировали на закрытие Литвой погранпунктов на общей границе. Решение литовского правительства о закрытии с 18 августа автодорожных пунктов пропуска Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) стало неконструктивным шагом, заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.
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