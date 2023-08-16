Минск заявил о беспрецедентном уровне военного сотрудничества с Пекином

Минск и Пекин вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества в военной сфере. Такое заявление сделал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин , передает ТАСС.

«Наши страны вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества. Мы достигли всепогодного и всестороннего стратегического партнерства», — сказал он во время встречи с китайским министром обороны Ли Шанфу.

По словам Хренина, ключевую роль в этом сыграли «близкие дружественные отношения между руководителями стран и сходство позиций по основным вопросам международной повестки». Он назвал отношения Минска и Китая «примером для многих стран», особенно в условиях «меняющейся, но сохраняющей кризисный характер обстановки в мире».