Минск заявил о беспрецедентном уровне военного сотрудничества с Пекином
Минск и Пекин вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества в военной сфере. Такое заявление сделал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, передает ТАСС.
«Наши страны вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества. Мы достигли всепогодного и всестороннего стратегического партнерства», — сказал он во время встречи с китайским министром обороны Ли Шанфу.
По словам Хренина, ключевую роль в этом сыграли «близкие дружественные отношения между руководителями стран и сходство позиций по основным вопросам международной повестки». Он назвал отношения Минска и Китая «примером для многих стран», особенно в условиях «меняющейся, но сохраняющей кризисный характер обстановки в мире».
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