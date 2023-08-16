Медведев обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев осмотрел военную технику, представленную на тематических площадках форума «Армия-2023». О своих впечатлениях политик рассказал в своем Telegram-канале.

На кадрах ролика, опубликованного в канале, видна трофейная бронетехника, захваченная в ходе спецоперации. Медведев вместе с группой сопровождающих лиц осматривает ее и рассказывает о своих впечатлениях. По его словам, на форуме представлены как успешные, так и неудачные образцы.

Зампред Совбеза отметил, что российские военные успешно уничтожают бронетехнику противника. На фоне этого, добавил он, западные страны постоянно заводят разговоры о мирных переговорах, при том, что в действительности не желают их.

В следующей части короткого фильма Медведев осматривает уже российские экспонаты, в частности, прицелы для снайперских винтовок.

Далее идут кадры заседания рабочей группы ВПК. На ней обсуждается ряд ключевых вопросов, в том числе, ход выполнения гособоронзаказа.

Медведев резюмирует, что представленные на форуме «Армия-2023» образцы современной военной техники позволяют делать уверенные заявления о том, что российский оборонно-промышленный комплекс справляется с задачами обеспечения потребностей спецоперации.