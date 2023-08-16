Берлин не станет брать на себя юридическое обязательство по выполнению цели НАТО по ежегодным тратам на оборону. Об этом сообщает Reuters.

«Правительство Германии отказалось от плана взять на себя юридическое обязательство по выполнению целевого показателя военных расходов НАТО в размере 2% ВВП на ежегодной основе», — говорится в тексте.

Соответствующий пункт в проекте закона о бюджетном финансировании ФРГ, которое принял кабинет министров премьер-министра страны Олафа Шольца, удалили. Таким образом Берлин продолжит ориентироваться на свое текущее обязательство по трате 2% ВВП на оборону в среднем за пятилетний период, отметили в Reuters.