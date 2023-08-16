Картаполов: Россия создает условия для начала контрнаступления

В России запущен процесс создания условий для начала наступления в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов .

Ранее Newsweek со ссылкой на источник близкий к правительству Украины заявил, что Россия готовит свое наступление на Украине. По его словам, в октябре начнется подготовка, а весной 2024 года будет нанесен мощный удар по позициям вооруженных сил Украины.