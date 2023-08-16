Глава Брянской области сообщил, что украинская ДРГ снова пыталась прорваться в регион
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию области снова пыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из Украины. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Богомаза, в состав ДРГ входили шесть бойцов.
«Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены», – написал он.
Ранее появилась информация, что в Брянской области пресекли попытку проникновения другой группы диверсантов из Украины.
Рамблер: главные новости