В Германии назвали самое эффективное оружие России в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин имеет в распоряжении самое эффективное оружие в зоне специальной военной операции — минные поля. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
В статье подчеркивается, что минные поля входят в оборонительную систему, которая представляет собой масштабную и непроходимую структуру.
«Попытки Вооруженных сил Украины прорубить проходы в минных заграждения не увенчиваются успехом», — отмечают обозреватели.
В публикации издания утверждается, что украинское контрнаступление застряло при переходе российской оборонительной системы. В эти системы входят дзоты, заграждения из колючей проволоки, огневые позиции, а также противотанковые рвы и заграждения.
Der Spiegel указывает, что ВСУ вынуждены передвигаться медленно в связи с плотно заминированными полями украинских войск. Авторы отмечают, что на юге Украины земля заминирована на протяжении до 16 км.
«Специалисты по разминированию оценивают количество российских мин почти в 1500 на квадратный км», — информирует журнал.
Обозреватели журнала подчеркивают, что саперная техника ВСУ несколько раз провалила попытки прорваться через минные поля.
До этого издание The Hill писало, что размещение Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» на атомные подводные лодки типа «Ясень» угрожает Западу на море.