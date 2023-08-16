Президент России Владимир Путин имеет в распоряжении самое эффективное оружие в зоне специальной военной операции — минные поля. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

В статье подчеркивается, что минные поля входят в оборонительную систему, которая представляет собой масштабную и непроходимую структуру.

«Попытки Вооруженных сил Украины прорубить проходы в минных заграждения не увенчиваются успехом», — отмечают обозреватели.

В публикации издания утверждается, что украинское контрнаступление застряло при переходе российской оборонительной системы. В эти системы входят дзоты, заграждения из колючей проволоки, огневые позиции, а также противотанковые рвы и заграждения.

Der Spiegel указывает, что ВСУ вынуждены передвигаться медленно в связи с плотно заминированными полями украинских войск. Авторы отмечают, что на юге Украины земля заминирована на протяжении до 16 км.

«Специалисты по разминированию оценивают количество российских мин почти в 1500 на квадратный км», — информирует журнал.

Обозреватели журнала подчеркивают, что саперная техника ВСУ несколько раз провалила попытки прорваться через минные поля.