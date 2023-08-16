ВС РФ улучшили положение по переднему краю купянского направления

Штурмовые отряды "Западной" группировки российских войск вели наступательные действия на купянском направлении и улучшили положение по переднему краю фронта. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что бойцы при поддержке огня артиллерии и авиации отразили девять атак штурмовых групп 44-й, 32-й, 14-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка ЛНР, Ольшана и Синьковка Харьковской области.

По данным ведомства, украинская сторона потеряла 85 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" (США) и "Krab" (Польша), две боевые бронированные машины, четыре пикапа.

Во вторник, 15 августа, российские войска в течение дня отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении. Контратаки были сорваны нанесением упреждающего огневого поражения.