Уральский дрон «Упырь» представили на форуме «Армия — 2023»

Дрон «Упырь», разработанный в Свердловской области , представили на военно-техническом форуме «Армия — 2023», который проходит в Московской области . Об этом URA.RU рассказал один из посетителей выставки.

FPV-дрон «Упырь» разработала команда «Повернутые на войне» из Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Беспилотник может нести боеприпасы, его уже несколько месяцев успешно применяют в боях, в том числе в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы. «Упырь» представили на выставке «Армия — 2023».