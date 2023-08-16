Польша стала лидером в Европе по производству боеприпасов

«Я убежден, что у нас не только есть шанс стать лидером на европейском рынке боеприпасов, но мы уже им являемся», - сказал он, добавив, что это лишь подтверждается визитом в Польшу еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, посещавшего в марте европейских производителей боеприпасов.