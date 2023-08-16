В Крыму сбили украинский дрон

В Минобороны РФ заявили, что в первой половине дня 16 августа российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В Минобороны отметили, что обнаружен и уничтожен был беспилотник самолетного типа. Других деталей военные не привели.

Несколько дней назад российские силы отбили ночную атаку ВСУ, в которой участвовали 20 дронов.