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Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом

В Минобороны РФ заявили, что в первой половине дня 16 августа российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В Крыму сбили украинский дрон
© РИА Новости

В Минобороны отметили, что обнаружен и уничтожен был беспилотник самолетного типа. Других деталей военные не привели.

Несколько дней назад российские силы отбили ночную атаку ВСУ, в которой участвовали 20 дронов.

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В Минобороны РФ сообщили, что 14 беспилотников были сбиты средствами ПВО, а еще шесть были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и посажены на полуострове. Пострадавших и повреждений инфраструктуры не было.

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