ВМС Индии требуются 24 новые дизель-электрические подводные лодки

Военно-морским силам Индии необходимы по меньшей мере 24 новые дизель-электрические подводные лодки для противодействия наращиванию военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила газета Business Standard со ссылкой на источники в правительстве страны.

По их данным, индийские ВМС испытывают потребность в получении 24 новых неатомных субмарин. В настоящее время у республики 16 дизель-электрических подводных лодок, большинство которых поступило на вооружение 30 лет назад и подлежат замене в ближайшие годы. "Потребности Индии в укреплении подводного флота выросли из-за наращивания военно-морского присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул собеседник издания.