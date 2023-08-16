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Минобороны России: ПВО пресекли попытку Киева атаковать Крым с помощью беспилотника

В Минобороны России заявили, что утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в районе Крыма.

В Крыму сбили украинский дрон
© РИА Новости

«Сегодня около 11:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указывается в зяавлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что российскими средствами ПВО беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Крыма.