Российские танки впервые получили комплекс защиты от дронов «Тритон»

Комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов «Тритон» разработал для российских танков холдинг «Лаборатории ППШ». Об этом сообщили РИА Новости.

На международном военно-технический форум «Армия-2023», который проходит с 14 по 20 августа, на аэродроме Кубинка образец изделия представили на танке Т-72Б3М в экспозиции бронетехники Минобороны РФ.

«Изделие предназначено для подавления каналов управления и передачи данных FPV-дронов», — уточнили в описании «Тритона».

Комплекс способен подключаться в четырех диапазонах частот: 868, 915, 1300 и 2400 МГц. Управлять «Тритоном» военные могут дистанционно с выносного пульта. Комплекс заряжается от аккумулятора или бортовой сети танка.

Накануне на форуме представили систему дистанционного управления для российского ПТРК «Корнет». Это вооружение предназначено для поражения танков и других бронированных целей на дальностях до пяти с половиной километров днем и до трех с половиной километров в темное время суток.