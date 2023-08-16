Нидерланды могут не выполнить норму НАТО по расходам на оборону. Ранее правительство пообещало к 2024 году потратить на оборону не менее 2% ВВП, однако новый прогноз предусматривает расходы на уровне 1,96% с дефицитом в размере около €400 млн, сообщила газета De Telegraaf.

При этом, по данным издания, в последующие годы проблема обострится. Согласно последнему прогнозу, сделанному в июле, расходы властей на оборону будут ниже 2% на протяжении трех следующих лет с дефицитом в около €700 млн в 2026 году и €1,3 млрд в 2027 году.

Стандарт НАТО находится под угрозой невыполнения из-за "экономического роста и изменений в расходах", сообщили в пресс-службе и.о. Министерства обороны Нидерландов. По мере роста экономики Нидерландов в целом растет и ВВП. Если расходы на оборону не растут в соответствии с ВВП, процент расходов Нидерландов на оборону уменьшается, отметили в министерстве.