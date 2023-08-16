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На форуме «Армия» показали трофеи СВО

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Экспозиция трофейной техники, представленная на форуме "Армия" 
© РИА Новости
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Трофейный французский тяжёлый бронеавтомобиль AMX-10RC 
© РИА Новости
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Мужчина фотографирует пулевые отверстия в трофейной бронетехнике 
© РИА Новости
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Трофейная шведская боевая машина пехоты CV90 
© РИА Новости

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Трофейная ракета Storm Shadow (французская — SCALP) 
© РИА Новости
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Трофейный британский бронеавтомобиль Husky TSV 
© РИА Новости
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Трофейный танк 
© РИА Новости
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Трофейный украинский бронеавтомобиль "Варта" 
© РИА Новости
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Различные образцы западного оружия, захваченные в зоне СВО 
© РИА Новости

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Фрагменты трофейных ракет 
© РИА Новости
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Экспозиция трофейной техники, представленная на форуме "Армия" 
© РИА Новости
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Трофейная бронемашина АТ105 "Саксон" 
© РИА Новости
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Трофейный бронетранспортер БТР-4Е 
© РИА Новости
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Трофейный турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА "Байрактар-ТБ2" 
© РИА Новости

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Трофейный бронетранспортёр M113  
© РИА Новости
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Трофейный бронетранспортёр США International MaxxPro 
© РИА Новости

    На форуме «Армия» показали трофейную технику, захваченную российскими военнослужащими на Украине. Как сообщает «Российская газета», экспозиция была сформирована в августе 2022 года, и за год существования она собрала более 870 образцов. В руках военных оказались такие образцы западной военной техники, как австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR, британские броне автомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ 105 Saxon.

    Также широко представлена номенклатура продукции украинского ВПК. Здесь можно увидеть модернизированный танк Т-72АМТ, бронетранспортеры БТР-3Е и БТР-4Е, бронированные автомобили «Варта», «Козак» и «Тритон», легкобронированный катер береговой охраны «Калкан-П».

    В описании к каждому экспонату указываются, где и при каких обстоятельствах он был захвачен.

    Главные приобретения российских бойцов на Украине – в галерее «Рамблера».

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