На форуме «Армия» показали трофеи СВО

На форуме «Армия» показали трофейную технику, захваченную российскими военнослужащими на Украине. Как сообщает «Российская газета», экспозиция была сформирована в августе 2022 года, и за год существования она собрала более 870 образцов. В руках военных оказались такие образцы западной военной техники, как австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR, британские броне автомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ 105 Saxon.