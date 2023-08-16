Австралия построит завод для спецпокрытия истребителей F-35

"На базе ВВС Австралии в Уильямтауне [расположен в 175 км к северу от Сиднея] будет построен завод стоимостью 100 млн австралийских долларов [$64,5 млн], наносящий на самолеты покрытие, которое поможет сделать истребители почти невидимыми для противника", - указал Конрой в эфире радиостанции ABC.