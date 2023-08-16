Пилот ВВС Тайваня сбросил бомбу на свой корабль

Истребитель ВВС Тайваня из-за ошибки пилота сбросил 900-килограммовую бомбу рядом со своим кораблем.

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"Никто не пострадал", - приводит ТАСС слова начальника штаба ВВС острова генерал-лейтенанта Цао Цзиньпина.

Истребитель F-16 отрабатывал практическое бомбометание по морской цели. Из-за ошибки пилота авиабомба Mk48 калибра 2000 фунтов (около 908 килограммов) упала очень далеко от цели, но рядом с кораблем береговой охраны, обеспечивавшим безопасность полигона.

"Инцидент стал возможным потому, что цель и корабль находились на одной оси относительно самолета", - объяснил генерал.

Экипаж корабля, по его словам, не видел разрыва бомбы? расстояние до него составило несколько морских миль.