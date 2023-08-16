БТ-3Ф получил противотанковые ракеты и дополнительную защиту

Новый вариант бронетранспортера БТ-3Ф продемонстрировали на международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

Вместо ставшего уже привычным боевого модуля с пулеметом БТ-3Ф получил пусковую установку противотанкового комплекса "Корнет-Э" для двух управляемых ракет. С таким вооружением бронетранспортер может уничтожать бронетехнику и укрепления противника. Также бронетранспортер вооружен пулеметами ПКТМ.

Была усилена и защищенность бронемашины. Помимо уже показанных ранее бортовых экранов бронетранспортер получил противокумулятивные решетки, которые разместили спереди и по бортам. Таким образом БТ-3Ф получил дополнительную защиту как от крупнокалиберных пулеметов, так и от РПГ.

Даже после всех этих доработок машина сохранила возможность передвижения по воде при трехбальном волнении со скоростью до 10 км/ч и возможность размещения до 17 человек экипажа и десанта.