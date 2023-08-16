Автономность беспилотной бронемашины "Зубило" улучшат

Представленный на форуме "Армия-2023" сухопутный многоцелевой беспилотный броневик "Зубило" будет модернизирован с учетом апробации в военных частях. Конструкторы работают над повышением автономности машины на поле боя.

Как рассказал ТАСС заместитель главного конструктора предприятия "Ремдизель" Айдар Юнусов, у солдат и офицеров есть пожелание, чтобы при потере сигнала во время движения "Зубило" останавливалось или возвращалась обратно.

"Военные хотят привести автономность машины к более высокому уровню. Мы сейчас хотим дальше доводить машину, повышать ее автономность и представлять заказчику", - сказал Юнусов.

Для увеличения дальности действия сухопутного беспилотного броневика предполагается оснастить машину воздушным дроном. Сейчас максимальное расстояние - 10 километров.

Справка "РГ"

Беспилотный броневик "Зубило" имеет колесную форму 4Х4. Длина машины - 7465 мм, ширина - 2550 мм, высота - 2100 мм. Клиренс - 320 мм. Мощность двигателя - 350 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч.