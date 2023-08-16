В «Рособоронэкспорте» рассказали, нужны ли РФ импортные боеприпасы

«Рособоронэкспорт» не закупает боеприпасы у иностранных партнеров, так как в этом нет необходимости, заявил «Интерфаксу» глава компании Александр Михеев на форуме «Армия-2023». Отечественные корпорации обеспечивают ВС необходимой продукцией без внешней помощи, указал он, напомнив о том, что «Ростех» ранее нарастил производство снарядов.