Два из трёх украинских батальонов отказались идти в наступление на Запорожском направлении, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Только что мне поступила информация, что два из трёх аэромобильных батальонов ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций», — сообщил он.

Балицкий уточнил, что это около 500 человек, которые «устали видеть смерть своих сослуживцев» и не хотят быть пушечным мясом.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее обратил внимание, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети своих резервов.