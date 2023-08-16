США попросили Иран прекратить поставки БПЛА России

США попросили Иран прекратить поставки беспилотников России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

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По словам источников издания, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки в Россию беспилотных летательных аппаратов, а также запасных частей для них.

Как утверждают источники Financial Times, Тегеран «неоднократно просил Москву прекратить их использование в конфликте», но Вашингтон хотел «более конкретных шагов».

Ранее Министерство торговли Соединенных Штатов ужесточило экспортные ограничения в отношении Ирана из-за данных о поставках России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В документе говорится, что в отношении Тегерана вводятся «новые меры экспортного контроля» в связи поставками России дронов, которые, по сведениям Вашингтона, используются на Украине. В министерстве подчеркнули, что данный шаг противоречит интересам США в сфере национальной безопасности и международной политики».