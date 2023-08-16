В российской системе перехвата ракет заметили усовершенствование

«Дело в том, что траектория полета этих ракет представляет большую сложность для ПВО: ракеты летят низко, радиолокационные системы их почти не видят. То, что перехватить SCALP-EG все же удалось, говорит о том, что наши конструкторы усовершенствовали системы», — считает Матвийчук.