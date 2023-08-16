Мобилизация: последние новости на сегодня 16 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 августа 2023, в материале «Рамблера».

В Тульской области семьи участников СВО со школьниками получат выплаты в 10 тыс. рублей

15 августа в Тульской области начался прием заявок на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника в семье участников специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Подавшие заявление родители получат деньги к 1 сентября. Соответствующее поручение дал глава региона Алексей Дюмин. Подать заявление можно через региональный портал государственных услуг, а также в любом отделении МФЦ или соцзащиты.

При обращении через Госуслуги нужно подать только одно заявление. При личном посещении необходим полный пакет документов.

Военнослужащие из Самарской области смогут проголосовать в зоне СВО на выборах губернатора

Участники специальной военной операции из Самарской области смогут проголосовать в зоне проведения СВО на выборах губернатора, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение принято на расширенном совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, не все регионы позаботились о том, чтобы бойцы могли бы проголосовать.

Такая возможность будет предоставлена по просьбе самих военнослужащих. В выборах губернатора могут принять участие около 2,4 млн жителей региона.

В Тольятти собрали пикап для решения задач в зоне СВО

Тольяттинское предприятие изготовило пикап на основе отечественного внедорожника, сообщает sovainfo.ru.

Модель получилась компактной и маневренной. В нее будет сложно попасть на поле боя. Глава Самарской области Дмитрий Азаров обсудил на форуме «Армия-2023» перспективы потокового производства модели.