В украинских Измаиле и Рени произошли взрывы

В Измаиле и Рени в Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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Других подробностей на данный момент не приводится. Ранее ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу.

Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Уточнялось, что украинские войска выпустили 154 единицы различных боеприпасов. На донецком направлении ВСУ совершили 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.