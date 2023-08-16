МО РФ: группировка "Восток" уничтожила склад ВСУ под Краматорском и три БПЛА

Глава пресс-центра группировки "Восток" ВС РФ Олег Чехов сообщил об уничтожении склада ВСУ в Константиновке под Краматорском в ДНР. Также представитель группировки заявил об уничтожении ее силами зенитно-ракетного комплекса ВСУ "Стрела-10" ВСУ в Антоновке в Покровском районе ДНР.

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По словам Чехова, ВС РФ также ликвидировали два опорных пункта ВСУ севернее Никольского, автомобили ВСУ в районе Зеленого Поля вместе с находящимися внутри бойцами ВСУ, а также станцию контрбатарейной борьбы производства США в районе Никольского. Помимо этого представитель группировки заявил, что расчетами российских ЗРК "Тор" и "Оса" было сбито два БПЛА самолетного типа "Фурия" и один дрон "Валькирия".

Также Чехов рассказал, что группировка "Восток" разбила четыре опорных пункта ВСУ в ДНР. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. "Газета.Ru" следит за хроникой событий. Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.