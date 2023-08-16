В России создана система поиска раненых солдат при помощи маячков

Систему для обнаружения раненых солдат на поле боя с помощью маячков представили разработчики из Новосибирска, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Команда разработчиков из Новосибирска представила комплексную поисковую систему, которая позволит найти раненных на поле боя военнослужащих», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что данную систему в гражданской сфере можно использовать для поиска потерявшихся БПЛА.

Поиск солдата по маячку осуществляется при помощи специального прибора с направленной антенной.