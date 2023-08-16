МО РФ сообщило об уничтожении техники ВСУ на купянском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" Западного военного округа уничтожили живую силу и технику Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По данным разведки на ку́пянском направлении в зоне проведения специальной военной операции для уничтожения живой силы, вооружения и военной техники противника было нанесено огневое поражение по району восстановления боеспособности подразделений украинских националистов. В результате огневого налета все цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

Там отметили, что корректировка огня проводилась расчетами беспилотных летательных аппаратов. "Они осуществляют разведку позиций украинских боевиков и корректируют точность ведения огня артиллеристов в режиме реального времени. За счет наличия автоматизированной системы наведения и прицеливания, топопривязки и навигации расчеты "Торнадо-Г" наносят огневое поражение в автоматическом режиме", - добавили в военном ведомстве.