Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск

Ли Шанфу прибыл в Минск из России, где принимал участие в XI Московской конференции по международной безопасности, проходившей в подмосковном парке "Патриот". Это первый визит столь высокого уровня по линии военного сотрудничества Китая и Белоруссии за последние пять лет. Как ожидается, представители оборонных ведомств двух стран наметят направления сотрудничества на ближайшую перспективу и обменяются мнениями о текущем положении в сфере международной и региональной безопасности.