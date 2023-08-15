Два истребителя F-35 опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что два истребителя F-35 проамериканской коалиции опасно сблизились с двумя российскими истребителями Су-35 в небе над Сирией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что российские лётчики приняли необходимые меры для предотвращения столкновения.

«14 августа с 12:35 до 12:50 в районе Эт-Танф на высоте около 9 100 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с двумя самолетами Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями коалиции», – рассказал Кулить.

По его словам, такие действия обостряют обстановку в воздушном пространстве Сирии.