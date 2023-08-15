Госпогранслужба Латвии объявила о срочной мобилизации

Госпогранслужба Латвии начала срочную мобилизацию сил для охраны границы с Белоруссией. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

© Государственная пограничная охрана Латвии

В пресс-службе отметили, что в рамках мобилизации сил пограничники отзываются из отпусков. Кроме того, ведомство запросило поддержку у ВС Латвии и полиции.

В Госпогранслужбе уточнили, что причиной этой меры является растущая «гибридная угроза» и резкое увеличение числа попыток незаконного пересечения границы.

По данным телеканала, глава Минобороны Инара Мурниеце распорядилась, на фоне призыва со стороны пограничников, направить дополнительные подразделения к латвийско-белорусской границе.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что уязвимые места на границе с Белоруссией будут перекрыты американской военной техникой.