В Пентагоне высказались о "военных решениях" для экспорта зерна с Украины

"У нас нет каких-либо средств в Черном море", - отметила Сингх. "У меня нет сейчас каких-либо объявлений или решений, о которых можно сообщить. Это то, что мы продолжаем отслеживать, - сказала представитель ведомства. - Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с Россией. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но на данный момент мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов".