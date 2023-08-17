ФРГ вновь поставила Украине военную технику, об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

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В списке военной помощи Киеву указаны поставка двух систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T модификации SLS, а также более 4,3 тысячи дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров. Кроме того, Украине передали 10 радиолокационных станций (РЛС) наземного наблюдения GO12.

Помимо этого, Берлин поставил восемь сменных систем для погрузчиков грузоподъемностью 15 тонн и несколько прицепов и полуприцепов.