На Тайване взорвалась ракета ЗРК Patriot

Во время испытаний на Тайване взорвалась одна из ракет ЗРК Patriot. Об этом сообщает Taipei Times.

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По данным издания, инцидент произошел утром на военной базе Цзюпэн Чжуншаньского института науки и технологий в уезде Пиндун. Во время испытаний планировали провести два запуска.

Первая ракета взорвалась через пять секунд после старта, со второй все прошло штатно. Причина взрыва пока не установлена.