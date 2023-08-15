На Тайване взорвалась ракета ЗРК Patriot
Во время испытаний на Тайване взорвалась одна из ракет ЗРК Patriot. Об этом сообщает Taipei Times.
По данным издания, инцидент произошел утром на военной базе Цзюпэн Чжуншаньского института науки и технологий в уезде Пиндун. Во время испытаний планировали провести два запуска.
Первая ракета взорвалась через пять секунд после старта, со второй все прошло штатно. Причина взрыва пока не установлена.
Стоит отметить, что это уже второй подобный инцидент на базе Цзюпэн с начала месяца.
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