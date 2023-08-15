В России испытают комплекс роботизации для танков, БТР и БМП

Готовятся испытания программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Прометей», предназначенного для роботизации любых танков, бронетранспортеров (БТР) или боевых машин пехоты (БМП). Об этом «Росэлектронике» .

«В настоящее время идет подготовка изделия перед финальными испытаниями в различных условиях, по результатам которых будет принято решение о дальнейшем применении и развитии ПАК», — сказали в холдинге.

В июле индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростех Бекхан Оздоев заявил, что госкорпорация создала программно-аппаратный комплекс «Прометей», позволяющий превратить любые БТР, БМП или танки в дистанционно управляемые роботизированные машины.

В том же месяце первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков сообщил, что роботизированную БМП с модулем «Синица» уже сегодня можно применять на поле боя на равных с машинами, которыми управляет экипаж.