Эксперт назвал особенности обороны РФ во время контрнаступления Украины

«Украина перед тем, как зайти в контрнаступление, амбициозно заявила, что она пробьет оборону с помощью западных танков. Переоценка своих возможностей не дала возможности выполнить задачу. Второе — чтобы прорвать оборону, нужно иметь шестикратное превосходство, у Украины его нет. Чтобы прорвать оборону, нужно иметь превосходство в артиллерии и авиации, но ни в том, ни в другом его нет. Последнее — чтобы прорвать оборону, нужно иметь абсолютное превосходство в танках, которого тоже у Украины нет», — добавил военный эксперт.