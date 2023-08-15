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ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском округе на подлёте к городу была сбита воздушная цель.

Согласно предварительным данным, в результате никто не пострадал.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбита воздушная цель на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль. Подомовой обход территории продолжается», – написал он.

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