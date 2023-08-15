ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбита воздушная цель на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль. Подомовой обход территории продолжается», – написал он.