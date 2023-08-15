ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском округе на подлёте к городу была сбита воздушная цель.
Согласно предварительным данным, в результате никто не пострадал.
«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбита воздушная цель на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль. Подомовой обход территории продолжается», – написал он.
Ранее в Белгороде произошел взрыв в многоэтажном доме.
Рамблер: главные новости