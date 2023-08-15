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На Тайване взорвалась ракета ЗРК Patriot во время испытаний

Ракета, предположительно, американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, взорвалась в воздухе в ходе испытательных пусков на Тайване.

На Тайване взорвалась ракета ЗРК Patriot во время испытаний
© globallookpress.com

Об этом говорится в публикации издания Taipei Times.

Генерал ВВС острова заявил, что инцидент произошёл в округе Пиндун, однако причина пока не установлена.

Первая из выпущенных ракет взорвалась в воздухе, а запуск второй был проведён успешно.

Указывается, что для выяснения причины будет проведено дополнительное расследование.

24 февраля стало известно о взрыве на военной базе на северо-востоке Тайваня из-за которого пострадали девять человек.