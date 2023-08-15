На Тайване взорвалась ракета ЗРК Patriot во время испытаний
Ракета, предположительно, американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, взорвалась в воздухе в ходе испытательных пусков на Тайване.
Об этом говорится в публикации издания Taipei Times.
Генерал ВВС острова заявил, что инцидент произошёл в округе Пиндун, однако причина пока не установлена.
Первая из выпущенных ракет взорвалась в воздухе, а запуск второй был проведён успешно.
Указывается, что для выяснения причины будет проведено дополнительное расследование.
24 февраля стало известно о взрыве на военной базе на северо-востоке Тайваня из-за которого пострадали девять человек.