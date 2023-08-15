В последние сутки российские средства ПВО впервые перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ .

За последние 24 часа средства ПВО России также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган». Было уничтожено 25 украинских беспилотников.

В июле 2023 года перед началом саммита НАТО президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине ракет SCALP-EG. Он заявил, что такое решение было принято с учетом начала наступления ВСУ.