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Минобороны РФ сообщило о первом перехвате крылатых ракет большой дальности SCALP-EG

В последние сутки российские средства ПВО впервые перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ.

За последние 24 часа средства ПВО России также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган». Было уничтожено 25 украинских беспилотников.

SCALP-EG - англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования (британское название ракеты - Storm Shadow). Это управляемая ракета, предназначенная для поражения неподвижных целей.

ВВС Украины рассказали о трудностях со сбиванием российских ракет

В июле 2023 года перед началом саммита НАТО президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине ракет SCALP-EG. Он заявил, что такое решение было принято с учетом начала наступления ВСУ.

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