ВВС Украины рассказали о трудностях со сбиванием российских ракет

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские военные применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, что приводит к сложностям с их выявлением. Об этом он заявил в эфире телемарафона, транслировавшегося украинскими каналами.

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«Ракеты неожиданно меняют маршруты, обходят слабые места противовоздушной обороны. Даже на 180 градусов разворачивается для того, чтобы усложнить работу ПВО резким изменением маршрутов», — рассказал.

Также он отметил, что похожая тактика применяется российскими беспилотниками. По его словам, применяя такую тактику, российская армия старается поразить выбранные цели.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поставляемое его стране немецкое вооружение, в том числе танки Leopard и системы противовоздушной обороны IRIS-T, является настоящим символом дружбы стран.

Накануне стало известно, что в новый пакет американской военной помощи Украине на сумму порядка $200 млн вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и HIMARS.