Вооруженные силы Украины стянули основные силы в Запорожской области для подготовки прорыва на одном из направлениях. Об этом заявил РИА Новости председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на оперативные данные.

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По его словам, украинские войска стянули основные силы на Ореховском и Времевском направлениях. В зависимости от обстановки на одном из них готовится «попытка прорыва».

Он считает, что руководство ВСУ будет пытаться до наступления дождливой осенней погоды любой ценой продвинуться, чтобы преподнести это своим союзникам как большую победу.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что армия Украины была вынуждена начать свое контрнаступление, не дожидаясь поставок западных истребителей, потому что откладывание наступления играло на руку российским войскам.