В Минобороны РФ заявили, что российское вооружение может пригодиться армии Вьетнама

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках встречи с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам Фан Ван Зянгом на полях XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что российское вооружение может найти применение в армии Вьетнама. Об этом сообщает ТАСС.

«Вооружение, военная техника и современные технологии привлекут внимание вьетнамской стороны, найдут практическую реализацию в национальных вооруженных силах», — отметил Шойгу.

До этого министр обороны РФ отметил высокий уровень контактов Москвы и Пекина по военной линии. Об этом Шойгу заявил в ходе рабочей встречи со своим китайским коллегой Ли Шанфу на полях XI Московской конференции по международной безопасности.