На Украине бизнесменов обвинили в поставках непригодных боеприпасов в ВСУ

В отношении бывших глав коммерческой структуры на Украине завели дело за поставки в ВСУ боеприпасов, непригодных к применению, заявили в офисе украинского генпрокурора.

Коммерческая структура, бывшая субподрядчиком в выполнении гособоронзаказа, получила в общей сложности свыше 75,8 тыс. долларов (более 2,8 млн гривен) в качестве предоплаты от минобороны, сообщили в украинской генпрокуратуре, передает РИА «Новости».

На эти средства предприятие закупило у другого субподрядчика порох, не отвечающий требованиям технических условий. Минобороны получило боеприпасы, которые непригодны к использованию по назначению. Партию не допустили в ВСУ.

Супругам – бывшим руководителям двух частных предприятий предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.